Ахо: Свечников – один из лидеров «Каролины». Только сообща мы можем его заменить

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал информацию, что российский форвард Андрей Свечников из-за травмы пропустит четвёртый матч серии с «Бостон Брюинз» (1-2).
«Свеч — не просто игрок, который занимает место в составе. Он один из лидеров. Только сообща мы можем его заменить», – приводит слова Ахо пресс-служба лиги.
Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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