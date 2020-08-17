Ахо: Свечников – один из лидеров «Каролины». Только сообща мы можем его заменить

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо прокомментировал информацию, что российский форвард Андрей Свечников из-за травмы пропустит четвёртый матч серии с «Бостон Брюинз» (1-2).

«Свеч — не просто игрок, который занимает место в составе. Он один из лидеров. Только сообща мы можем его заменить», – приводит слова Ахо пресс-служба лиги.

Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.