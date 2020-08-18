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Токкет — о разгроме: это был абсолютный провал, «Аризона» словно хотела уехать домой

Токкет — о разгроме: это был абсолютный провал, «Аризона» словно хотела уехать домой
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал разгромное поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:7).

«Это был полный, абсолютный провал. У нас как будто кое-кто никогда не играл в хоккей, некоторые парни так выглядели. Я был разочарован и в наших вратарях. Единственное, что очень жаль — мы оказали мало поддержки Кемперу, который до этого был для нас просто суперменом. Не могу назвать вам ни одного человека, который сыграл бы хорошо. Это всё очень сильно разочаровывает. В этом матче мы были мальчиками, которые вышли играть против мужчин.

Что касается темы с «пузырём»… Всё зависит от того, кто хочет тут остаться. Можно говорить, что кто-то хочет остаться, а кто-то хочет уехать домой. В этом матче мы выглядели так, словно хотели уехать домой. Посмотрим, что будет в следующем матче», — приводит слова Токкета АР.

Разгром «Аризоны» в четвёртом матче серии вошёл в топ крупных побед «Колорадо» в плей-офф
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