Токкет — о разгроме: это был абсолютный провал, «Аризона» словно хотела уехать домой

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал разгромное поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:7).
«Это был полный, абсолютный провал. У нас как будто кое-кто никогда не играл в хоккей, некоторые парни так выглядели. Я был разочарован и в наших вратарях. Единственное, что очень жаль — мы оказали мало поддержки Кемперу, который до этого был для нас просто суперменом. Не могу назвать вам ни одного человека, который сыграл бы хорошо. Это всё очень сильно разочаровывает. В этом матче мы были мальчиками, которые вышли играть против мужчин.
Что касается темы с «пузырём»… Всё зависит от того, кто хочет тут остаться. Можно говорить, что кто-то хочет остаться, а кто-то хочет уехать домой. В этом матче мы выглядели так, словно хотели уехать домой. Посмотрим, что будет в следующем матче», — приводит слова Токкета АР.
- 18 августа 2020
-
11:16
-
10:54
-
10:44
-
10:20
-
09:53
-
09:30
-
08:59
-
08:20
-
08:14
-
07:40
-
07:06
-
06:40
-
06:11
-
06:01
-
05:43
-
03:34
-
00:42
- 17 августа 2020
-
23:59
-
23:52
-
23:13
-
22:56
-
22:40
-
22:01
-
21:56
-
21:35
-
21:02
-
20:57
-
20:51
-
20:01
-
19:53
-
19:46
-
18:58
-
18:52
-
18:33
-
17:59