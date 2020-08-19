Гол Кузнецова и дубль Овечкина помогли «Вашингтону» сократить отставание с «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отыграл 19 минут и 29 секунд, отдал голевой пас на Овечкина, а также заработал показатель полезности «+2». Нападающий Илья Ковальчук завершил встречу, не отметившись результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 28.