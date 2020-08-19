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Гол Кузнецова и дубль Овечкина помогли «Вашингтону» сократить отставание с «Айлендерс»

Гол Кузнецова и дубль Овечкина помогли «Вашингтону» сократить отставание с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 августа 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пажо (Мейфилд, Сизикас) – 03:50' (5x5)   2:0 Барзал (Ледди, Грин) – 09:16' (5x5)   2:1 Кузнецов (Карлсон, Холтби) – 23:35' (4x4)   2:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 25:29' (5x4)   2:3 Овечкин (Орлов) – 43:40' (5x5)

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отыграл 19 минут и 29 секунд, отдал голевой пас на Овечкина, а также заработал показатель полезности «+2». Нападающий Илья Ковальчук завершил встречу, не отметившись результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 28.

Овечкин вывел «Вашингтон» вперёд в матче с «Айлендерс»
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