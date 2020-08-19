Гол Кузнецова и дубль Овечкина помогли «Вашингтону» сократить отставание с «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».
У «Айлендерс» в первом периоде отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. В составе «Вашингтона» дубль сделал Александр Овечкин, ещё один гол забил Евгений Кузнецов (также в его активе голевая передача).
Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отыграл 19 минут и 29 секунд, отдал голевой пас на Овечкина, а также заработал показатель полезности «+2». Нападающий Илья Ковальчук завершил встречу, не отметившись результативными действиями. Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 28.
- 19 августа 2020
-
06:51
-
06:30
-
06:16
-
06:10
-
06:03
-
05:29
-
04:42
-
04:33
-
04:07
-
03:29
-
03:10
-
00:41
- 18 августа 2020
-
23:47
-
23:03
-
22:33
-
22:21
-
21:55
-
21:48
-
21:20
-
20:54
-
20:44
-
20:27
-
20:03
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
18:59
-
18:31
-
18:11
-
17:57
-
17:24
-
16:56
-
16:23
-
16:09
-
15:40