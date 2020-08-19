Овечкин признан лучшим игроком матча с «Айлендерс», Кузнецов стал второй звездой

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «столичных», которые в ходе матча уступали — 0:2. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

Главной звездой матча признан капитан столичной команды Александр Овечкин, оформивший дубль. Первую шайбу российский нападающий забросил большинстве, а вторую уже в равных составах, воспользовавшись передачей Дмитрия Орлова.

Второй звездой признан другой форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который набрал 2 (1+1) очка. Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, оформивший ассистентский дубль. Джон по разу ассистировал Кузнецову и Овечкину.