Шайбы Пулккинена и Брюквина помогли «Динамо» обыграть «Витязь» в контрольном матче

В Новогорске, на учебно-тренировочной базе московского «Динамо», состоялся контрольный матч, в котором бело-голубые принимали «Витязь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Крикунова.

Главными действующими лицами стали игроки ведущего звена московского «Динамо». По шайбе забросили нападающие Теэму Пулккинен и Владимир Брюквин. Ассистентский дубль оформил швед Оскар Линдберг.

Ворота динамовцев снова защищал Георгий Кузнецов. В первом периоде Георгий парировал буллит в исполнении Александра Сёмина, однако в третьем периоде не смог нейтрализовать бросок Маттиса Теденбю. Окончательный счёт установил Олег Зайцев, поразивший пустые ворота.

Для московского клуба этот матч стал третьим в межсезонье. Ранее бело-голубые обменялись победами в матчах с «Авангардом». В следующей встрече «Динамо» сыграет с «Амуром». Матч пройдёт 23 августа.