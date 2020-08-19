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Шайбы Пулккинена и Брюквина помогли «Динамо» обыграть «Витязь» в контрольном матче

Шайбы Пулккинена и Брюквина помогли «Динамо» обыграть «Витязь» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

В Новогорске, на учебно-тренировочной базе московского «Динамо», состоялся контрольный матч, в котором бело-голубые принимали «Витязь». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Крикунова.

Главными действующими лицами стали игроки ведущего звена московского «Динамо». По шайбе забросили нападающие Теэму Пулккинен и Владимир Брюквин. Ассистентский дубль оформил швед Оскар Линдберг.

Ворота динамовцев снова защищал Георгий Кузнецов. В первом периоде Георгий парировал буллит в исполнении Александра Сёмина, однако в третьем периоде не смог нейтрализовать бросок Маттиса Теденбю. Окончательный счёт установил Олег Зайцев, поразивший пустые ворота.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 августа 2020, среда. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Пулккинен (Линдберг) – 08:46' (5x5)   2:0 Брюквин (Линдберг, Сергеев) – 29:59' (4x3)   2:1 Теденбю (Пыленков, Дэнфорт) – 53:57' (5x5)   3:1 Зайцев – 59:27' (en)   4:1 Муранов – 61:53' (3x3)

Для московского клуба этот матч стал третьим в межсезонье. Ранее бело-голубые обменялись победами в матчах с «Авангардом». В следующей встрече «Динамо» сыграет с «Амуром». Матч пройдёт 23 августа.

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