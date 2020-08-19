Генменеджер «Юргордена» опроверг информацию об интересе к форварду «Детройта»

Генеральный менеджер «Юргордена» Йоаким Эрикссон опроверг информацию об интересе к шведскому нападающему «Детройт Ред Уингз» Дмитрию Тимашову. Ранее Expressen сообщал, что «Юргорден» хочет подписать контракт с хоккеистом.

«Информация в Expressen неверна. Конечно, я слежу за рынком и поддерживаю связь с агентами игроков. Контактировал с агентом Тимашова, но у нас нет возможности подписывать краткосрочные соглашения с игроками НХЛ», – передаёт слова Эрикссона Aftonbladet.

23-летний Тимашов начинал свою карьеру в ХК МОДО, в 2014 году переехал в «Квебек Ремпартс», а в 2016 в фарм-клуб «Торонто Мейпл Лифс» – «Торонто Марлис». В нынешнем сезоне дебютировал за основную команду. Позже был обменян в «Детройт Ред Уингз». В регулярном чемпионате принял участие в 44 встречах, набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени. По итогам «регулярки» «Детройт» не смог попасть в плей-офф.