Ключевой защитник «Ванкувера» Эдлер получил травму после удара лезвием конька по уху

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч четвертьфинала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали номинальные гости – игроки «Кэнакс» — 4:3 и вышли вперёд в серии – 3-2.

Досрочно завершил матч ассистент капитана «Ванкувера» защитник Александр Эдлер. В конце второго периода шведский защитник получил травму после удара лезвием конька по уху в момент падения на лёд Джордана Кайру. Александр быстро бросился в раздевалку, зажимая место пореза, и на лёд уже не вернулся.

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Отметим, что большую часть серии команда Трэвиса Грина уже проводит без одного из ведущих защитников Тайлера Майерса.