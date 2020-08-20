Лямкин: было ощущение, что играем с «Металлургом» в регулярном чемпионате

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1) на предсезонном турнире.



«Матч получился непростым, особенно второй период. Рады, что добились победы. Сегодня была классная атмосфера, мы слышим болельщиков, спасибо им за поддержку. Было ощущение, что это матч не предсезонного турнира, а регулярного чемпионата. Завтра день отдыха. Потренируемся и с новыми силами подойдём к следующим матчам», — приводит слова защитника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.