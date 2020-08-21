Два представителя «Нефтехимика» заразились коронавирусом

Тестирование хоккеистов, тренеров и сотрудников нижнекамского «Нефтехимика» выявило два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что заражённые находятся на самоизоляции, их имена не называются. Также у ряда игроков выявлены признаки ОРЗ, 24 и 25 августа им будут проведены повторные тесты на коронавирус и на антитела. В связи с заражением нескольких хоккеистов был отменён контрольный матч «Нефтехимика» с самарским ЦСК ВВС.

Ранее коронавирус был обнаружен у трети состава екатеринбургского «Автомобилиста», а также у главного тренера команды Билла Питерса и 11 представителей новосибирской «Сибири». 20 августа был отменён Кубок губернатора Челябинской области, все три команды должны были принять в нём участие.