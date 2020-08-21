Форвард «Торпедо» Мили: в КХЛ нужно повысить уровень соревновательности

Нападающий нижегородского «Торпедо» Энди Мили поделился мнением об уровне конкуренции в КХЛ.
«В КХЛ большой разрыв между топ-клубами и командами, пребывающими на дне турнирной таблицы. Одни и те же команды каждый год борются за Кубок Гагарина, другие конкурируют между собой за попадание в плей-офф, а третьи никак не могут выйти из круга слабейших. Считаю, нужно повысить уровень соревновательности между топ-клубами и всеми остальными. Это был бы шаг в правильном направлении. Поможет ли в этом жёсткий потолок зарплат? Да. Так это работает в НХЛ. Думаю, и в КХЛ может произойти то же самое.
Насколько понимаю, в «Торпедо» будет молодая и рабочая команда. В таких условиях мы сможем выиграть больше матчей. У нас отличная смесь мастерства и трудолюбия, которая поможет нам в этом году», — приводит слова Мили Allhockey.Ru.
- 21 августа 2020
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