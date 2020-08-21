Гиматов – о матче с «Ак Барсом»: спортивный интерес и дух дерби на льду будут обязательно!

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов рассказал о подготовке уфимского клуба к сезону, а также поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Ак Барсом» на Кубке чемпионов в Казани.

«Быстро ли привыкли к подготовке в Уфе? Считаю, так удобнее и практичнее проводить предсезонку, потому что нет необходимости куда-либо ехать, были созданы все условия для тренировок. Мне кажется, скоро все клубы перейдут на такой формат подготовки к сезону.

Всегда тяжело и непривычно проводить первые матчи. Но сейчас не нужно зацикливаться на ошибках, необходимо их разбирать и искоренять, подходя к сезону полностью готовыми. Болельщиков можно понять, они ходят на хоккей, чтобы увидеть победы любимой команды, но у нас сейчас немного иная задача — правильная подготовка к официальным матчам. В этот период пробуем различные игровые сочетания, тактику и физику. Повода расстраиваться после проигрышей нет.

Формат турнира? Шикарный турнир, встречаемся с мастеровитыми и топовыми клубами. Интересно с ними соперничать, это отличная проверка. «Зелёное дерби»? Сейчас главное — поставить игру и действовать по плану, но спортивный интерес и дух дерби на льду будут обязательно», – приводит слова Гиматова пресс-служба клуба.

Матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» состоится завтра, 22 августа, на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало встречи – 17:00 мск.