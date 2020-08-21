Гиматов – о матче с «Ак Барсом»: спортивный интерес и дух дерби на льду будут обязательно!

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов рассказал о подготовке уфимского клуба к сезону, а также поделился ожиданиями от «зелёного дерби» с «Ак Барсом» на Кубке чемпионов в Казани.
«Быстро ли привыкли к подготовке в Уфе? Считаю, так удобнее и практичнее проводить предсезонку, потому что нет необходимости куда-либо ехать, были созданы все условия для тренировок. Мне кажется, скоро все клубы перейдут на такой формат подготовки к сезону.
Всегда тяжело и непривычно проводить первые матчи. Но сейчас не нужно зацикливаться на ошибках, необходимо их разбирать и искоренять, подходя к сезону полностью готовыми. Болельщиков можно понять, они ходят на хоккей, чтобы увидеть победы любимой команды, но у нас сейчас немного иная задача — правильная подготовка к официальным матчам. В этот период пробуем различные игровые сочетания, тактику и физику. Повода расстраиваться после проигрышей нет.
Формат турнира? Шикарный турнир, встречаемся с мастеровитыми и топовыми клубами. Интересно с ними соперничать, это отличная проверка. «Зелёное дерби»? Сейчас главное — поставить игру и действовать по плану, но спортивный интерес и дух дерби на льду будут обязательно», – приводит слова Гиматова пресс-служба клуба.
Матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» состоится завтра, 22 августа, на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало встречи – 17:00 мск.
- 21 августа 2020
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:41
-
19:55
-
19:52
-
19:41
-
18:52
-
18:47
-
18:03
-
17:55
-
17:21
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
15:30
-
15:26
-
15:01
-
14:55
-
14:26
-
13:55
-
13:31
-
13:15
-
12:51
-
12:35
-
12:10
-
11:59
-
11:46
-
11:36
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:01
-
09:46