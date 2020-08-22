Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани

Петербургский СКА и магнитогорский «Металлург» провели матч на предсезонном турнире «ТАНЕКО Кубок чемпионов» в Казани. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Владимир Ткачёв и Сергей Плотников. Во втором игровом отрезке «Магнитка» забросила три шайбы усилиями Харри Песонена, Артёма Минулина и Богдана Потехина. В третьем периоде СКА удалось сократить отставание до минимума усилиями Антона Бурдасова и Лукаса Бенгтссона, но этого оказалось недостаточно.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.