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Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани

Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА и магнитогорский «Металлург» провели матч на предсезонном турнире «ТАНЕКО Кубок чемпионов» в Казани. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Владимир Ткачёв и Сергей Плотников. Во втором игровом отрезке «Магнитка» забросила три шайбы усилиями Харри Песонена, Артёма Минулина и Богдана Потехина. В третьем периоде СКА удалось сократить отставание до минимума усилиями Антона Бурдасова и Лукаса Бенгтссона, но этого оказалось недостаточно.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
22 августа 2020, суббота. 12:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ткачёв (Ожиганов, Галимов) – 06:21' (5x4)   1:1 Плотников (Дронов, Карпов) – 13:33' (5x4)   1:2 Песонен (Дронов, Бек) – 20:53' (5x5)   1:3 Потехин (Плотников, Пашнин) – 26:50' (5x5)   1:4 Минулин (Яковлев, Ламмикко) – 32:43' (5x4)   2:4 Бурдасов (Ткачёв, Галимов) – 43:15' (5x4)   3:4 Бенгтссон (Бурдасов) – 53:49' (5x4)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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