Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани
Петербургский СКА и магнитогорский «Металлург» провели матч на предсезонном турнире «ТАНЕКО Кубок чемпионов» в Казани. Победу одержала команда Ильи Воробьёва — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали нападающие Владимир Ткачёв и Сергей Плотников. Во втором игровом отрезке «Магнитка» забросила три шайбы усилиями Харри Песонена, Артёма Минулина и Богдана Потехина. В третьем периоде СКА удалось сократить отставание до минимума усилиями Антона Бурдасова и Лукаса Бенгтссона, но этого оказалось недостаточно.
ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
22 августа 2020, суббота. 12:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ткачёв (Ожиганов, Галимов) – 06:21' (5x4) 1:1 Плотников (Дронов, Карпов) – 13:33' (5x4) 1:2 Песонен (Дронов, Бек) – 20:53' (5x5) 1:3 Потехин (Плотников, Пашнин) – 26:50' (5x5) 1:4 Минулин (Яковлев, Ламмикко) – 32:43' (5x4) 2:4 Бурдасов (Ткачёв, Галимов) – 43:15' (5x4) 3:4 Бенгтссон (Бурдасов) – 53:49' (5x4)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 22 августа 2020
-
15:55
-
15:51
-
15:46
-
15:41
-
14:43
-
14:38
-
14:02
-
13:56
-
13:34
-
13:00
-
12:48
-
12:34
-
12:10
-
11:35
-
11:03
-
10:43
-
10:34
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
07:58
-
07:31
-
07:26
-
07:19
-
07:19
-
07:00
-
05:28
-
04:57
-
04:40
-
02:34
-
02:20
Партнерский контент