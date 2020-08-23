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Новрузов – о 7:3: «Химик» устал, а «Спартак» достал резервы, и всё пошло как надо

Новрузов – о 7:3: «Химик» устал, а «Спартак» достал резервы, и всё пошло как надо
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Руслан Новрузов прокомментировал результат контрольного матча с воскресенским «Химиком» (7:3).

«Химик» — молодцы. Они хорошо боролись и вгрызались на каждом метре за шайбу. У нас где-то что-то не получалось, они пользовались нашими ошибками. Потом они устали, а мы достали наши резервы, и всё пошло как надо. Остались ли силы? Конечно же остались. А куда они денутся? У нас сезон только начинается, и все силы ещё на месте.

Волнение всегда присутствует. Одно дело, когда играешь за взрослую команду, а другое — за молодёжку. Волновался немного, но, слава богу, всё получилось более-менее. Как общался с Йори Лехтеря и Лукашем Радилом? На английском. Лукаш ещё немного по-русски понимает, а Йори почти не говорит, поэтому разговаривали по-английски.

Выход один на один? Там так получилось: я шайбу держал на одной руке, чтобы второй рукой придерживать защитника, но он успел дотянуться своей клюшкой до моей. Он блокировал бросок, соответственно мне пришлось перестраиваться. А там уже Никита Беспалов хорошо сыграл, а я — плохо», – приводит слова Новрузова пресс-служба клуба.

«Спартак» переиграл в контрольном матче «Химик», забросив семь шайб
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