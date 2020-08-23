Новрузов – о 7:3: «Химик» устал, а «Спартак» достал резервы, и всё пошло как надо

Нападающий «Спартака» Руслан Новрузов прокомментировал результат контрольного матча с воскресенским «Химиком» (7:3).
«Химик» — молодцы. Они хорошо боролись и вгрызались на каждом метре за шайбу. У нас где-то что-то не получалось, они пользовались нашими ошибками. Потом они устали, а мы достали наши резервы, и всё пошло как надо. Остались ли силы? Конечно же остались. А куда они денутся? У нас сезон только начинается, и все силы ещё на месте.
Волнение всегда присутствует. Одно дело, когда играешь за взрослую команду, а другое — за молодёжку. Волновался немного, но, слава богу, всё получилось более-менее. Как общался с Йори Лехтеря и Лукашем Радилом? На английском. Лукаш ещё немного по-русски понимает, а Йори почти не говорит, поэтому разговаривали по-английски.
Выход один на один? Там так получилось: я шайбу держал на одной руке, чтобы второй рукой придерживать защитника, но он успел дотянуться своей клюшкой до моей. Он блокировал бросок, соответственно мне пришлось перестраиваться. А там уже Никита Беспалов хорошо сыграл, а я — плохо», – приводит слова Новрузова пресс-служба клуба.
- 23 августа 2020
-
17:58
-
17:48
-
17:16
-
17:00
-
16:37
-
16:27
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:37
-
14:28
-
13:45
-
13:12
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:36
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
08:52
-
08:18
-
08:06
-
07:58
-
07:28
-
07:00
-
06:31
-
06:19
-
06:09
-
05:57