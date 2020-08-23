Корягин: долгов по зарплате в «Амуре» нет, ситуация стабилизируется

Защитник «Амура» Глеб Корягин поделился мнением о новичках хабаровского клуба, а также рассказал об отсутствии долгов по зарплате.

«Клубу удалось сохранить костяк прошлогодней команды, при этом много новичков. На мой взгляд, всем им в команде комфортно, у нас дружный коллектив. Да и новых игроков многие в «Амуре» раньше хорошо знали по выступлениям за Дальний Восток — например Пьянова или Бутузова.

Долгов по зарплате в «Амуре» нет, ситуация стабилизируется, руководство держит руку на пульсе. Но давайте говорить о хоккее, а не о деньгах», – приводит слова Корягина Russia-Hockey.ru.

Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.