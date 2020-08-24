Главный арбитр КХЛ: планируем пригласить шесть новых лайнсменов и одного главного
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о составе судейского корпуса Континентальной хоккейной лиги на сезон-2020/2021.
«У нас в лиге останутся работать два чеха – Ян Грибик, Мартин Франё, а также латыши Эдуард Одиньш и Андрис Ансонс. Белорусских арбитров мы не считаем иностранцами. Что касается новых людей, то планируем пригласить шесть новых лайнсменов и одного главного. За четыре года количественный и качественный состав наших арбитров сильно обновился. Хотим, чтобы все ребята постепенно набирались опыта», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
В КХЛ изменились правила назначения штрафных бросков
- 24 августа 2020
-
11:54
-
11:42
-
11:33
-
11:06
-
10:41
-
10:18
-
09:44
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:14
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:34
-
06:27
-
06:16
-
05:58
- 23 августа 2020
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
22:47
-
22:09
-
21:54
-
21:47
-
21:06
-
20:55
-
20:43
-
19:41
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:01
Партнерский контент