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Главный арбитр КХЛ: планируем пригласить шесть новых лайнсменов и одного главного

Главный арбитр КХЛ: планируем пригласить шесть новых лайнсменов и одного главного
Хоккей / КХЛ 0

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о составе судейского корпуса Континентальной хоккейной лиги на сезон-2020/2021.

«У нас в лиге останутся работать два чеха – Ян Грибик, Мартин Франё, а также латыши Эдуард Одиньш и Андрис Ансонс. Белорусских арбитров мы не считаем иностранцами. Что касается новых людей, то планируем пригласить шесть новых лайнсменов и одного главного. За четыре года количественный и качественный состав наших арбитров сильно обновился. Хотим, чтобы все ребята постепенно набирались опыта», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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