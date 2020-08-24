У Андрея Свечникова диагностировано растяжение связок голеностопа

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что у российского нападающего «ураганов» Андрея Свечникова диагностировано растяжение связок голеностопа. Форвард успеет восстановиться к новому сезону.
«Нет причин думать, что он не будет готов», – приводит слова Уонделла журналист Андрю Шнитткер в своём «твиттере».
Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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