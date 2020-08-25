Натан Маккиннон повторил клубный рекорд Джо Сакика 24-летней давности

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» встречается с «Даллас Старз». В ходе второго периода команда Джареда Беднара впереди — 1:0. Первый матч серии остался за «Старз».

Счёт в матче открыл нападающий «лавин» Натан Маккиннон, продливший результативную серию до 10 матчей. Канадский форвард повторил клубный рекорд Джо Сакика 24-летней давности. В 1996 году Сакик также набрал очки в 10 матчах кряду в плей-офф за «Эвеланш». В настоящее время Джо является генеральным менеджером клуба.

За всю историю франшизы (с учётом выступлений «Квебек Нордикс» Натан стал третьим игроком с подобным достижением. В 1982 году в 10 матчах плей-офф подряд отмечался результативными действиями Мариан Штястны.