Варламову не хватает 40 секунд до рекордной сухой серии в истории «Айлендерс» в плей-офф

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась первая встреча полуфинала плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендрес». Победу в матче с крупным счётом одержали номинальные гости – игроки «Айлендерс» – 4:0 и вышли вперёд в серии – 1-0.

32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков, отметившись вторым подряд сухим матчем в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Текущая сухая серия Семёна составляет 136 минут 20 секунд, что является вторым результатом в клубной истории в плей-офф НХЛ.

Причём Варламову не хватает всего 40 секунд до рекорда по сухой серии в истории «Айлендерс» в плей-офф. В 1980 году Билли Смит не пропускал на протяжении 136 минут и 59 секунд.