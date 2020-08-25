Макс Доми удалил упоминания принадлежности к «Монреалю» из своих соцсетей
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми удалил упоминания принадлежности к канадской команде из своих социальных сетей, в частности из «Инстаграма» и «Твиттера». На это обратили внимание болельщики команды.
В минувшем регулярном чемпионате 25-летний форвард принял участие в 71 регулярного чемпионата НХЛ, забросив 17 шайб и сделав 27 результативных передач при показателе полезности "-3" и 35 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф Макс набрал 3 (0+3) очка при полезности "-2" и 8 минутах штрафа.
«Канадиенс» уже вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Филадельфии Флайерз» (2-4). Контракт Доми с зарплатой $ 3,15 млн истекает по фактическому окончанию нынешнего сезона.
Доми: с такими игроками, как Прайс и Уэбер, «Монреаль» рассчитывает на многое
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