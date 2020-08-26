Петтерссон набирает очки в плей-офф НХЛ лучшим темпом в истории «Ванкувера»
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче со счётом 5:2 одержали номинальные гости льда игроки «Ванкувера» и сравняли счёт в серии – 1-1.
Одним из лучших игроков матча стал нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон, ставший автором победной шайбы и сделавший ещё две результативные передачи. В активе шведского форварда стало 16 очков в 12 матчах нынешнего плей-офф, что является лучшим результатом в истории клуба на таком временном отрезке.
Ранее клубный рекорд по количеству очков после 12 матчей плей-офф принадлежал Томасу Градину и Тревору Линдену (по 13 очков).
Петтерссон эффектно переиграл Ленера, набрав третье очко во втором матче серии с «Вегасом»
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