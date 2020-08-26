Тротц: Варламов выручает, когда требуется. Статистика не так важна

Главный тренер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре российского голкипера Семёна Варламова.



«Если вратарь играет надёжно, команда чувствует уверенность. Полевые игроки хорошо действуют перед ним, а он спасает нас в самых ответственных эпизодах. Так было и вчера. Я не очень доволен нашей вчерашней игрой. Мы хорошо провели первый период, а потом играли посредственно. Нам нужно хорошо поработать и помочь ему. Но он нас выручал, когда требовалось. Мне кажется, что это главное в игре вратаря. Посмотрите на легендарных голкиперов НХЛ. Статистические показатели не так важны. Главное, что они выручают команду, давая ей шанс на победу», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.