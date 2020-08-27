Сергачёв забросил первую шайбу в текущем плей-офф НХЛ

На стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто (Канада) проходит полуфинальный матч Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:1 в пользу «Тампы».
Третью шайбу в ворота «Брюинз» забросил российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, реализовавший большинство. Ассистентом выступил другой россиянин, Никита Кучеров. Этот гол стал первым для Сергачёва в текущем розыгрыше плей-офф, всего в активе защитника три очка. Кучеров отдал девятую голевую передачу, на его счету 12 очков. Всего в НХЛ Кучеров провёл 515 матчей, в которых пополнил свою копилку 547 (221+326) очками при коэффициенте полезности «+128».
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