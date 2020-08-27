В НХЛ объяснили отсутствие предматчевой реакции «Бостона» и «Тампы» на стрельбу в США

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги пояснила, почему игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» вышли по расписанию на третий матч серии второго раунда плей-офф, несмотря на ситуацию в США.

По сообщению пресс-службы лиги, игроки «Брюинз» и «Тампы» заявили, что узнали о бойкотах, лишь когда садились в автобус и направлялись на арену. По этой причине хоккеисты не успели принять решение о возможных действиях в связи с инцидентом.

Напомним, что 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.