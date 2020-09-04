Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вегас Голден Найтс» со второй попытки не смогли закрыть серии и пройти в следующий раунд.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:5 2ОТ (3-3). Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов, завершив встречу на отметке 95 минут 3 секунды. «Филадельфия» сыграла третий по продолжительности матч в истории клуба.

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:0 (3-3). Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко, отразивший 48 бросков и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Американский вратарь вошёл в историю Кубка Стэнли.