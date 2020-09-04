Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялись два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вегас Голден Найтс» со второй попытки не смогли закрыть серии и пройти в следующий раунд.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:5 2ОТ (3-3). Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов, завершив встречу на отметке 95 минут 3 секунды. «Филадельфия» сыграла третий по продолжительности матч в истории клуба.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
04 сентября 2020, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Хейз (Конечны, Хег) – 10:16' (5x5) 0:2 ван Римсдайк (Ворачек, Санхайм) – 11:52' (5x5) 1:2 Брассар (Тэйвз, Нельсон) – 16:33' (5x5) 2:2 Мартин (Клаттербак) – 21:24' (5x5) 3:2 Ли (Барзал, Эберле) – 23:06' (5x4) 3:3 Раффль (Обе-Кюбель, Проворов) – 33:21' (5x5) 4:3 Барзал (Брассар) – 39:30' (5x5) 4:4 Лотон (Жиру) – 49:53' (5x5) 4:5 Проворов (Хейз) – 95:03' (5x5)
«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:0 (3-3). Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко, отразивший 48 бросков и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Американский вратарь вошёл в историю Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
04 сентября 2020, пятница. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Виртанен (Мотт) – 02:50' (5x5) 2:0 Миллер (Хьюз) – 41:03' (5x5) 3:0 Хьюз (Миллер, Танев) – 48:16' (4x4) 4:0 Хорват (Пирсон, Саттер) – 55:22' (en)
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