Александр Радулов отметился 13-м очком за «Даллас» в текущем плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) в эти минуты проходит 4-й матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». После 2-го периода в счёте ведут номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. В серии также ведёт «Даллас» – 2-1.
На последней минуте 2-го периода игроки «Далласа» при счёте 1:1 реализовали численное преимущество 5 на 4 и вышли вперёд в счёте – 2:1. Своим 13-м (8+5) очком в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отметился 34-летний российский нападающий «Старз» Александр Радулов, ставший ассистентом заброшенной шайбы Джейми Бенна.
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За карьеру в НХЛ Александр Радулов провёл 442 встречи, в которых отметился 334 (136+198) набранными очками при показателе полезности «+73».
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