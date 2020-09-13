Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Радулов отметился 13-м очком за «Даллас» в текущем плей-офф

Александр Радулов отметился 13-м очком за «Даллас» в текущем плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) в эти минуты проходит 4-й матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». После 2-го периода в счёте ведут номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. В серии также ведёт «Даллас» – 2-1.

На последней минуте 2-го периода игроки «Далласа» при счёте 1:1 реализовали численное преимущество 5 на 4 и вышли вперёд в счёте – 2:1. Своим 13-м (8+5) очком в текущем розыгрыше Кубка Стэнли отметился 34-летний российский нападающий «Старз» Александр Радулов, ставший ассистентом заброшенной шайбы Джейми Бенна.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

За карьеру в НХЛ Александр Радулов провёл 442 встречи, в которых отметился 334 (136+198) набранными очками при показателе полезности «+73».

Ленер шеей отбил бросок Радулова из убойной позиции
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020