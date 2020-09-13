Бенн: Худобин спас матч для «Далласа». Тут даже обсуждать нечего

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).

«Антон выдаёт великолепные спектакли. Худобин — настоящий боец, сражается в каждом матче. Вот и сейчас он нам спас игру. Тут даже обсуждать нечего», — цитирует Бенна пресс-служба сайта Национальной хоккейной лиги.

Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).