Генменеджер «Тампы»: подписать Сергачёва — наш приоритет после выигрыша Кубка Стэнли

Генеральный менеджер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал, что собирается подписать новые контракты с ограниченно свободными агентами — защитниками Михаилом Сергачёвым и Эриком Чернаком, а также нападающим Энтони Чирелли.
«После победы в розыгрыше Кубка Стэнли нашим приоритетом является подписание новых контрактов с Сергачёвым, Чернаком и Чирелли. Признаю, что будут трудности с тем, чтобы вписаться в потолок зарплат. Но все трое хорошие молодые игроки, которые достигли своего пика. Они позволял нашей команде оставаться на высоте на долгие годы вперёд. Их повышение заработной платы вполне заслуженно — тот же Сергачёв сделал самый большой шаг вперёд в этом сезоне. Но это съест наше свободное место под потолком, и мы рискуем начать новый регулярный чемпионат без возможности для манёвра», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.
Сергачёв в регулярном чемпионате-2019/2020 набрал 34 (10+24) очка, получив рекордное за карьеру среднее игровое время — 20 минут и 22 секунды, а также более 22 минут в матче плей-офф.
На текущий момент у «Тампы» свободно под потолком зарплат чуть более $ 5 млн. Предыдущая зарплата Сергачёва по контракту новичка составляла $ 894 тыс за сезон.
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