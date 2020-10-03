Холланд: «Эдмонтон» рассматривает кандидатуру Смита, но я хотел бы выйти на рынок

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал о главных задачах клуба на рынке свободных агентов.
«Нам надо решить вопрос с вратарями. Несколько раз за последние три недели говорил с агентом Майка Смита и сказал ему, что мы по-прежнему рассматриваем его кандидатуру, но я хотел бы выйти на рынок 9 октября, оценить там обстановку. Считаю, что Майк хорошо играл. У них получился хороший тандем с Микко Коскиненом. Во многом благодаря им мы пробились в плей-офф. Но в этом году на рынке будет много вратарей. Хотел бы оценить обстановку и только потом принимать решение.
У нас очень хороший выбор защитников. Питер Чиарелли и его штаб отлично поработали над линией обороны. В системе команды есть Итан Бир, Калеб Джонс, Дарнелл Нурс, Оскар Клефбом, Эван Бушар, Вильям Лагессон. В прошлом году мы задрафтовали Филипа Броберга. Сила команды — в большом количестве молодых игроков обороны. Бир и Мэтт Беннинг становятся ограниченно свободными агентами, и нам надо решить этот вопрос. Пока мы продлили контракты с Гаэтаном Хасом и Юакимом Нюгордом. Но у нас несколько человек становятся неограниченно свободными агентами (Тайлер Эннис, Райли Шихан). Мне надо и с этим разобраться», — приводит слова Холланда пресс-служба лиги.
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