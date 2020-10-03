Холланд: если будет предложение получить дополнительный пик, «Эдмонтон» его рассмотрит

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерс» Кен Холланд поделился планами на драфт-2020.
«Готов ли обменять право выбора в первом раунде, чтобы увеличить количество выборов? Всегда хочется иметь больше выборов. Конечно, если будет предложение получить дополнительный пик, рассмотрю. Можно получить выбор в обмен на кого-то из игроков, но не думаю, что мы будем так тратить ресурсы.
Я много ресурсов задействовал перед дедлайном, чтобы углубить состав и помочь команде повыше подняться в плей-офф. На данный момент рассматриваем варианты выбора под 14-м номером, но никто не знает, что получится. Все клубы готовятся, обсуждают варианты с другими командами. Это может привести к обменам.
По мере приближения драфта будет больше вопросов, с кем мы готовы расстаться. У меня уже были переговоры на эту тему. Думаю, их будет больше в ближайшие четыре или пять дней. Наш главный скаут Тайлер Райт сейчас здесь. Будем вместе работать, чтобы подготовиться к любым возможным сценариям.
Готовы выбирать под 14-м номером, но если вдруг раздастся звонок… Нужно быть гибким и открытым для любых вариантов», — приводит слова Холланда пресс-служба НХЛ.
- 3 октября 2020
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