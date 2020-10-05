Дегтярёв: маркетинговые программы «Амура» должны приносить прибыль, а не одни расходы

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл встречу с руководством «Амура».
«Отныне — жёсткий контроль за расходованием средств и спрос с руководства и игроков. Мы же со своей стороны продолжаем работать с потенциальными спонсорами.
Задача — постепенно снижать затраты бюджета на содержание команды. Финансирование профессиональных клубов должен брать на себя бизнес, а маркетинговые программы «Амура» — приносить прибыль, а не одни расходы», — приводит слова Дегтярёва официальный сайт хабаровского клуба.
Напомним, что накануне в менеджменте произошли изменения. Исполнительным директором клуба назначен Евгений Лугин. Введена должность финансового директора, которую занял Роман Крамарь. Главным тренером команды стал Олимпийский чемпион Сергей Светлов.
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