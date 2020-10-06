«Вегас» не может обменять Флёри из-за отсутствия желающих взять контракт голкипера

Клуб Национальной хоккейной лиги »Вегас Голден Найтс» на данный момент безуспешно пытается обменять голкипера Марка-Андре Флери, сообщает TSN.

Как утверждает источник, «Голден Найтс» предлагали другим клубам забрать контракт 35-летнего игрока с доплатой в виде пика второго раунда драфта. Несмотря на это, желающих подписать канадца не нашлось. Соглашение Флёри с «Вегасом» действует до 2022 года. Зарплата хоккеиста — $ 7 млн за сезон.

3 октября «золотые рыцари» подписали новый пятилетний договор с вратарём Робином Ленером. По условиям контракта 29-летний швед заработает $ 25 млн.

Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон после продления контракта с Ленером не исключил уход из клуба Флёри.