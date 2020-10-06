«Вегас» не может обменять Флёри из-за отсутствия желающих взять контракт голкипера
Клуб Национальной хоккейной лиги »Вегас Голден Найтс» на данный момент безуспешно пытается обменять голкипера Марка-Андре Флери, сообщает TSN.
Как утверждает источник, «Голден Найтс» предлагали другим клубам забрать контракт 35-летнего игрока с доплатой в виде пика второго раунда драфта. Несмотря на это, желающих подписать канадца не нашлось. Соглашение Флёри с «Вегасом» действует до 2022 года. Зарплата хоккеиста — $ 7 млн за сезон.
3 октября «золотые рыцари» подписали новый пятилетний договор с вратарём Робином Ленером. По условиям контракта 29-летний швед заработает $ 25 млн.
Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон после продления контракта с Ленером не исключил уход из клуба Флёри.
Генменеджер «Вегаса» — о будущем Флёри: порой нужна жёсткая позиция для хорошей работы
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