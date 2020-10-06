Светлов: у «Амура» есть некоторые проблемы с функциональным состоянием

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (2:1).

«Доволен игрой, её содержанием. Хочется похвалить ребят во всех линиях, они терпеливо боролись. В последнее время все матчи на тоненького, в одну шайбу. Сегодня повезло нам. Мы дотерпели до победы. Сегодня важным компонентом стала игра в неравных составах, мы хорошо отстояли в меньшинстве, не пропустили ни одной шайбы. Что касается большинства, то мы работаем над этим.

У нас есть некоторые проблемы с функциональным состоянием: кто-то переболел коронавирусом, кто-то был без игровой практики полгода. От усталости не так чётко выполняются технические элементы. Приведём форму команды к общему знаменателю, и всё будет гораздо лучше. Мы делаем акцент, чтобы в большинстве был не пас ради паса, а чтобы ребята брали инициативу на себя, бросали», — приводит слова Светлова пресс-служба лиги.