Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» подписал полноценный контракт с голкипером Игорем Сапрыкиным

«Куньлунь» подписал полноценный контракт с голкипером Игорем Сапрыкиным
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с голкипером Игорем Сапрыкиным, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее игрок находился на пробном контракте.

Минувший сезон 28-летний вратарь провёл в подольском «Витязе». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл за подмосковный клуб 16 матчей. В среднем за встречу Сапрыкин пропускал 2,74 шайбы, отражая 92,2% броска. В плей-офф голкипер провёл 3 матча и не одержал ни одной победы.

В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 11 матчах 3 очка, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ дисквалифицировала Торопченко на три матча. Он травмировал форварда «Динамо» Брюквина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020