«Куньлунь» подписал полноценный контракт с голкипером Игорем Сапрыкиным
Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с голкипером Игорем Сапрыкиным, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее игрок находился на пробном контракте.
Минувший сезон 28-летний вратарь провёл в подольском «Витязе». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл за подмосковный клуб 16 матчей. В среднем за встречу Сапрыкин пропускал 2,74 шайбы, отражая 92,2% броска. В плей-офф голкипер провёл 3 матча и не одержал ни одной победы.
В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 11 матчах 3 очка, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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