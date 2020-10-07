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«Торонто» сделал квалификационное предложение Илье Михееву

«Торонто» сделал квалификационное предложение Илье Михееву
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» сделал квалификационное предложение 25-летнему российскому форварду Илье Михееву, сообщил журналист Sportsnet Крис Джонстон.

Россиянин является ограниченно свободным агентом. Кроме того предложение было сделано 23-летнему канадскому защитнику Трэвису Дермотту.

В минувшем сезоне Михеев принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В плей-офф Михеев сыграл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал общий показатель полезности «-1».

Дермотт пропустил первую часть сезона. В 56 матчах сезона он забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач.

Генменеджер «Торонто»: Михеев нам очень нравится. Думаю, он и дальше будет играть за клуб
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