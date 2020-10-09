Андрей Свечников отреагировал на решение Джастина Уильямса завершить карьеру
Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал решение форварда Джастина Уильямса завершить игровую карьеру после 19 сезонов в НХЛ.
«Спасибо за всё то, чему я научился, Джастин. Поздравляю с отличной карьерой!», – написал Свечников в «Твиттере», приложив совместное фото.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Андрея Свечникова.
В прошедшем сезоне ветеран НХЛ набрал в 20 матчах регулярного чемпионата 11 (8+3) очков, а также отметился одной заброшенной шайбой в семи матчах Кубка Стэнли.
Ранее хоккеист завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины». Всего в НХЛ Уильямс провёл 1264 матча и набрал 797 (320+477) очков при показателе полезности «+110».
Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс завершил карьеру
- 9 октября 2020
-
12:36
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:20
-
11:11
-
10:46
-
10:16
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:04
-
08:31
-
08:11
-
08:00
-
04:48
-
04:32
-
03:03
-
02:24
-
01:42
-
01:18
-
00:59
-
00:39
-
00:06
- 8 октября 2020
-
23:52
-
23:25
-
23:07
-
22:19
-
22:06
-
21:55
-
20:45
-
20:41
-
20:21
-
19:53
-
19:43
Партнерский контент