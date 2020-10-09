Андрей Свечников отреагировал на решение Джастина Уильямса завершить карьеру

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал решение форварда Джастина Уильямса завершить игровую карьеру после 19 сезонов в НХЛ.



«Спасибо за всё то, чему я научился, Джастин. Поздравляю с отличной карьерой!», – написал Свечников в «Твиттере», приложив совместное фото.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Андрея Свечникова.

В прошедшем сезоне ветеран НХЛ набрал в 20 матчах регулярного чемпионата 11 (8+3) очков, а также отметился одной заброшенной шайбой в семи матчах Кубка Стэнли.

Ранее хоккеист завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины». Всего в НХЛ Уильямс провёл 1264 матча и набрал 797 (320+477) очков при показателе полезности «+110».