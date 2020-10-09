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«Тампа» заключила двухлетнее соглашение с Маруном на $ 900 тыс. за сезон

«Тампа» заключила двухлетнее соглашение с Маруном на $ 900 тыс. за сезон
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайнтнинг» подписала контракты с 32-летним нападающим Патриком Маруном и 30-летним форвардом Люком Шенном, сообщает журналист издания TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что Марун подписал двухлетнее соглашение с заработной платой $ 900 тыс. Шенн заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 800 тыс.

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