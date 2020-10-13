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Квартальнов: в сравнении с прошлой игрой «Ак Барс» провёл хороший матч

Квартальнов: в сравнении с прошлой игрой «Ак Барс» провёл хороший матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (2:3 Б).

«В сравнении с прошлой игрой был хороший матч, хорошее движение. К сожалению, невынужденные удаления и гол в меньшинстве сказались. Смена неудачная в овертайме была, пришлось тяжеловато, но сами виноваты.

Как здоровье? Хорошее. Поставили 18-летнего вратаря? Я вратарскую тему ни с кем и никогда не обсуждаю. Неважно, выиграли или проиграли. Вратарь — это отдельное звено.

Всегда к голу приводит череда ошибок. Не надо было удаляться в чужой зоне. Надо терпеть, не надо делать такие вещи. Два гола забили защитники? Они молодцы, стали бросать. Надо находить эту линию броска, ну и хороший трафик был перед воротами», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

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