Айзерман: «Детройт» закрыл проблемные места и вакансии

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал селекционную работу американского клуба.

«Если кто-то находится в форме, может помочь команде, готов проводить на льду много времени, мы дадим ему такой шанс. Пока мы закрыли проблемные места и вакансии. Но это не значит, что мы определились с составом раз и навсегда. Разве не здорово, если молодой парень окажется слишком хорош, чтобы отправить его в АХЛ или в Европу? Или он заявит о себе в молодёжной лиге так громко, что мы захотим вызвать его в основной состав? Мне бы очень хотелось заняться решением таких вопросов», — приводит слова Айзермана пресс-служба лиги.

Ранее «Детройт» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Владиславом Наместниковым. По контракту за первый сезон россиянин получит $ 1,5 млн, а за второй — $ 2,5 млн.