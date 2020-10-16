Источник: полиция начала проверку по инциденту с участием Даниила Тарасова

Полиция начала проверку после драки хоккеиста «Динамо» Даниила Тарасова со своей бывшей девушкой, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Сообщается, что несмотря на то, что сам Тарасов не стал писать заявление на свою бывшую девушку, поводом для проверки стала телефонограмма из Склифа, в которой была указана информация, о ножевом ранении хоккеиста. Материал проверки находится в ОВД Филёвский парк.

Ранее стало известно, что руководство московского «Динамо» не будет применять никакие санкции к нападающему. В связи с тем что игрок не нарушал спортивный режим, а также полностью соблюдает командный распорядок, руководство клуба закрыло тему возможного наказания игрока.

Тарасов выступает за «Динамо» с 2015 года. В столичную команду он перешёл из НХЛ, где играл за «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того Тарасов является воспитанником бело-голубых.