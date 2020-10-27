Разин — о большинстве: ребята стараются, на тренировках всё получается, в игре – нет

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3).

«Очень важная игра в серии матчей с прямыми конкурентами: Минск, «Спартак», «Витязь». Рад, что победили, хотя первый период провели неважно. Но выиграли второй, забили в большинстве в третьем, ребята — молодцы. Если говорить о моменте с назначением второго буллита — у нас есть видеооператор, он сразу сказал, что была атака вратаря, и мы знали, что будем брать запрос. Сначала думали, что Кудако не брал шайбу в руку, но потом посмотрели — судьи, я считаю, правильно оценили ситуацию.

Что делать с большинством? Не знаю, уже и бригады большинства укомплектованы… Не идёт оно, не идёт. Ребята стараются, каждый день работают, на тренировках всё получается, в игре — нет», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.