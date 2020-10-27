Разин — о большинстве: ребята стараются, на тренировках всё получается, в игре – нет

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3).
«Очень важная игра в серии матчей с прямыми конкурентами: Минск, «Спартак», «Витязь». Рад, что победили, хотя первый период провели неважно. Но выиграли второй, забили в большинстве в третьем, ребята — молодцы. Если говорить о моменте с назначением второго буллита — у нас есть видеооператор, он сразу сказал, что была атака вратаря, и мы знали, что будем брать запрос. Сначала думали, что Кудако не брал шайбу в руку, но потом посмотрели — судьи, я считаю, правильно оценили ситуацию.
Что делать с большинством? Не знаю, уже и бригады большинства укомплектованы… Не идёт оно, не идёт. Ребята стараются, каждый день работают, на тренировках всё получается, в игре — нет», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.
- 27 октября 2020
-
23:55
-
23:31
-
23:15
-
22:55
-
22:44
-
21:53
-
21:41
-
21:27
-
20:19
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
18:43
-
18:13
-
17:46
-
17:28
-
16:48
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:42
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:20