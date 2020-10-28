Тайлер Бертуцци подписал однолетний контракт с «Детройтом» на $ 3,5 млн

«Детройт Ред Уингз» в своём «твиттере» сообщил о подписании нового контракта с нападающим Тайлером Бертуцци. Соглашение рассчитано на один год, за который он заработает $ 3,5 млн.

Сообщается, что условия контракта были основаны на решении независимого арбитража, который рассмотрел дело 25 октября и вынес решение.

По прошлому контракту канадский хоккеист получал $ 1,4 млн в год. Ранее Бертуцци, который находится в статусе ограниченно свободного агента, обратился в арбитраж. Бертуцци хотел получить контракт с зарплатой $ 4,25 млн в год.

В минувшем сезоне 25-летний канадец установил личный рекорд результативности, набрав 48 очков. В 71 встрече регулярного чемпионата НХЛ Бертуцци забросил 21 шайбу и сделал 27 результативных передач.