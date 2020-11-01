Григоренко: рад, что снова сыграю против лучших игроков мира. Надеюсь на больший успех

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко рассказал, как опыт выступления в КХЛ поможет ему при возвращении в НХЛ.

«Думаю, главное – это уверенность. Да, как молодой игрок, ты каждый год продолжаешь работать над аспектами своей игры – катанием, улучшением броска. Смотришь видео, узнаешь, как стать профессионалом, совершенствуешься. Но уверенность – основной момент. В КХЛ я смог выйти на тот уровень игры в атаке, который мне не удалось показать в НХЛ. Надеюсь, во второй раз буду показывать такую же результативность, как было в КХЛ.

Не думаю, что сейчас в команде мне могут сказать, где буду играть. Знаю, что Ярмо Кекяляйнену нравится, что я в самом деле разносторонний игрок. Могу занять любое место в составе, так что мне это выгодно. Разговаривал с Гавриковым перед подписанием контракта, чтобы разузнать о городе, о команде. Он рассказал немало хорошего. Я очень взволнован. Это прекрасная возможность. Рад, что снова сыграю против лучших игроков мира. Надеюсь, в этот раз добьюсь большего успеха», – цитирует Григоренко The Columbus Dispatch.