Григоренко: рад, что снова сыграю против лучших игроков мира. Надеюсь на больший успех

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко рассказал, как опыт выступления в КХЛ поможет ему при возвращении в НХЛ.
«Думаю, главное – это уверенность. Да, как молодой игрок, ты каждый год продолжаешь работать над аспектами своей игры – катанием, улучшением броска. Смотришь видео, узнаешь, как стать профессионалом, совершенствуешься. Но уверенность – основной момент. В КХЛ я смог выйти на тот уровень игры в атаке, который мне не удалось показать в НХЛ. Надеюсь, во второй раз буду показывать такую же результативность, как было в КХЛ.
Не думаю, что сейчас в команде мне могут сказать, где буду играть. Знаю, что Ярмо Кекяляйнену нравится, что я в самом деле разносторонний игрок. Могу занять любое место в составе, так что мне это выгодно. Разговаривал с Гавриковым перед подписанием контракта, чтобы разузнать о городе, о команде. Он рассказал немало хорошего. Я очень взволнован. Это прекрасная возможность. Рад, что снова сыграю против лучших игроков мира. Надеюсь, в этот раз добьюсь большего успеха», – цитирует Григоренко The Columbus Dispatch.
- 1 ноября 2020
-
12:26
-
11:59
-
11:30
-
11:30
-
10:51
-
10:44
-
10:20
-
09:59
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:35
-
08:10
-
05:52
- 31 октября 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:00
-
22:50
-
22:25
-
21:58
-
21:15
-
20:53
-
20:33
-
19:40
-
19:26
-
18:36
-
17:51
-
17:15
-
16:34
-
15:44
-
15:12
-
14:29
-
14:21
-
13:51
-
13:24