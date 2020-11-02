Доминик Кагун подпишет 1-летний контракт с «Эдмонтоном»

25-летний немецкий нападающий Доминик Кагун, ранее выступавший в составе «Питтсбург Пингвинз», станет игроком «Эдмонтон Ойлерз», сообщает авторитетный инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
Форвард подпишет 1-летнее соглашение на сумму $ 975 тыс. Согласно своему прошлому 2-летнему контракту, подписанному в 2018 году с «Чикаго Блэкхоукс» он заработал $ 7,75 млн ($3,8 млн в год).
Напомним, что в феврале 2020 года Доминик Кагун был обменян из «Питтсбурга» в «Баффало Сэйбрз» сразу на двух игроков – форвардов Конора Шири и Эвана Родригеса.
В прошлом сезон 25-летний форвард провёл 50 встреч за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+6». Ещё 6 матчей он провёл в составе «Баффало» – 4 (2+2) очка и коэффициент полезности «+2».
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