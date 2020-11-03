Панин — об эпизоде с Шумаковым: всё, что требуется от правил, я сделал

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал одноматчевую дисквалификацию за силовой приём против форварда «Авангарда» Сергея Шумакова.
«Сразу скажу, что в этой ситуации буду комментировать только свои действия. Решение остаётся на усмотрение судей, оно уже принято. Я откатывался, никуда не бежал. Понимаете, одно дело, когда ты всё моментально делаешь на поле, а другое, когда несколько раз смотришь с повторами на видео. Всё, что требуется от правил, я сделал. Локоть прижат, нет какого-то разгона, движения снизу вверх. Шумаков хотел вылезти на ближнюю штангу, создать опасный момент. Нужно оценить его позицию. Я преградил ему путь. У меня не было умышленной цели бить Сергея в голову. Мы оба были на скорости, столкновение на встречном движении всегда будет жёстко выглядеть.
Я похлопал по щиткам, пацана в любом случае надо поддержать, неважно, что с нами произошло. По-человечески пожелал здоровья. После игры я написал ему, извинился за тот эпизод, пожелал скорейшего выздоровления. В этой ситуации я просто принимаю действительность. Есть решение, ему нужно следовать. Во время первого периода матча «Сочи» – «Салават Юлаев» я занимался в зале, смотрел игру по телевизору. Комментаторы сказали, что решение было спорным. Многие высказались и придерживались того же мнения, что было несправедливое решение. Но мне дали эту дисквалификацию, значит, на это были свои аргументы. Я просто принял действительность и всё», — цитирует Панина «Горобзор».
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