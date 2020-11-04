Светлов: Бутузов не уходит, а только приходит на карту КХЛ, но его потенциал ещё выше

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов поделился мнением об игре форварда команды Владимира Бутузова.

«Владимир не уходит, а только приходит на карту КХЛ. А если совсем серьёзно, то я не удивлён: возможности Владимира, его скоростные качества мне хорошо известны по работе в «Адмирале». Год назад у Бутузова не было предсезонки, этим летом с подготовкой всё сложилось – отсюда результат. Но потенциал у этого форварда ещё выше, надо продолжать большую работу.

В «Амуре» очень здоровый коллектив, сильный командный характер. Вот пример: в сентябре, когда не хватало нападающих, в атаке экстренно играл защитник Глеб Корягин, в октябре, когда был недобор в обороне, в линию защиты так же успешно перешел форвард Денис Голубев. В принципе готов отметить каждого хоккеиста, а также профессиональное взаимодействие российских игроков и легионеров. Такой баланс очень важен», – цитирует Светлова Russia-Hockey.