Бардаков — о стычке с финном: решил показать, что мы не будем терпеть, когда нас бьют

Нападающий сборной России Захар Бардаков прокомментировал победу в стартовом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).
«Неожиданно победили? Возможно, ведь мы «молодые и возможно, слабые», как считали до старта турнира в Хельсинки. Но я знал, что это не так. Многие из нас играют в КХЛ, тренируются с мужиками, которым по 30 лет, узнают много нового в лиге, набираются опыта и мастерства.
Стычка с финном в конце матча? Я решил показать, что мы не будем терпеть, когда нас бьют. Видел, что у Данилы всё нормально, я не хотел краги скидывать, но подъехал к тому, кто ударил, а меня со спины схватил другой, я отмахнулся, и перчатка слетела. Пятёрка сразу подъехала. Мы играли сплочённым коллективом, за счёт того и победили», — цитирует Бардакова пресс-служба «Витязя».
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