Экс-защитник «Торпедо» и «Чикаго» Филип Хольм вернётся в КХЛ

Шведский защитник Филип Хольм вернётся в КХЛ, сообщает агент игрока Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».



Хольм уже играл в Континентальной хоккейной лиге — в сезоне-2018/2019 выступал за нижегородское «Торпедо». Тогда шведский игрок принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, записав на свой счёт 26 (7+19) очков при показателе полезности «-13» и 36 минутах штрафного времени. Хольм проводил на площадке около 22 минут за матч. В семи матчах Кубка Гагарина набрал 5 (1+4) очков.



В начале сезона-2019/2020 подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Прошедший сезон швед провёл в АХЛ, играя за «Рокфорд». Нападающий принял участие в 30 матчах, в которых набрал 15 (4+11) очков, а затем уехал играть за «Лозанну».



В начале декабря Хольму исполнится 29 лет.

Экс-защитник «Торпедо» Хольм перешёл в «Чикаго»