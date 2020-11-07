Флёри: думал, что мне нужно сменить команду, но рад, что остался в «Вегасе»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри признался, что хотел покинуть американский клуб.
«Люблю играть в хоккей. Быть на скамейке запасных не всегда приятно, но в то же время это моя команда. Это то, что должно быть на первом месте. Команда должна быть выше моих эмоций. Именно по этой причине важно иметь хорошие отношения с Робином Ленером.
Слухи об обмене? Моё имя часто упоминалось. Думал, мне нужно сменить команду, но рад, что остался. Семья здесь счастлива», — приводит слова Флёри RDS.
«Голден Найтс» предлагали другим клубам забрать контракт 35-летнего игрока с доплатой в виде пика второго раунда драфта. Несмотря на это, желающих подписать канадца не нашлось. Соглашение Флёри с «Вегасом» действует до 2022 года. Зарплата хоккеиста — $ 7 млн за сезон.
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