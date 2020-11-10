«Это естественно и не противозаконно». Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Напомним, появилось видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу. В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.
«Это естественно и не противозаконно. Моё мнение – он должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека может сломаться. В сборной его поддержат, другое настроение будет, он не уйдёт в пике, не запьёт. Может, он после этого сейчас пойдёт и начнёт пить. Не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалось после этого», — сказал Малкин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Расставили точки над «i». Фанаты «Зенита» выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой
- 10 ноября 2020
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:24
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:27
-
21:19
-
20:32
-
20:23
-
19:44
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:36
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
16:59
-
16:52
-
16:28
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:50
-
13:43
Партнерский контент