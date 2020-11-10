«Это естественно и не противозаконно». Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Напомним, появилось видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу. В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

«Это естественно и не противозаконно. Моё мнение – он должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека может сломаться. В сборной его поддержат, другое настроение будет, он не уйдёт в пике, не запьёт. Может, он после этого сейчас пойдёт и начнёт пить. Не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалось после этого», — сказал Малкин в эфире телеканала «Матч ТВ».