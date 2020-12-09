КХЛ дисквалифицировала нападающего ЦСКА Андрея Светлакова на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего ЦСКА Андрея Светлакова на один матч, сообщается на официальном сайте организации.

«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, форвард ЦСКА Андрей Светлаков пропустит ближайший матч команды за вторую драку в сезоне», — сказано в заявлении КХЛ.

В конце матча с «Торпедо», когда уже должна была прозвучать финальная сирена, хоккеисты обеих команд устроили потасовку. В итоге штрафы получили Крис Уайдман (2 минуты, толчок клюшкой), Джордан Шварц (5 минут, драка), Богдан Киселевич (2 минуты, грубость) и Андрей Светлаков (5 минут, драка).